Appartamenti alla Spezia: hai mai pensato alle aste immobiliari?

La Spezia - Le aste immobiliari potrebbero offrire molto più di quello che pensi. Magari il tuo affare è proprio lì, a portata di mano e aspetta solo te, quindi mentre ti dedichi alla scelta della tua nuova casa, controlla anche le aste immobiliari nella tua zona.



QUANDO CERCHI CASA NON SOTTOVALUTARE NIENTE

Il mondo delle aste immobiliari spesso resta relegato nel nostro immaginario come qualcosa di lontano: spezzoni di film americani in cui i protagonisti riescono sempre a strappare l'affare del secolo all'ultimo secondo. Mentre cerchi casa ogni soluzione potrebbe rivelarsi quella più adatta, quindi mentre cerchi appartamenti La Spezia non sottovalutare nemmeno le aste immobiliari.



SE STAI CERCANDO UN INVESTIMENTO, POTREBBE ESSERE UNA SCELTA MOLTO VANTAGGIOSA

Comprare una casa all’asta può rappresentare anche solo semplicemente un buon investimento. Le tipologie più adatte per questo tipo di scelta sono i monolocali o i bilocali magari per affittarli a studenti fuori sede o a lavoratori pendolari. Dipende dalla città in cui decidi di investire, ma in genere le zone centrali sono quelle più care, quindi valuta anche l’ipotesi di un acquisto più periferico.



ASTE IMMOBILIARI: SAI COME FUNZIONANO?

Per iniziare, cerchiamo di capire insieme come si svolge un'asta immobiliare. L'asta solitamente è disposta da un Giudice esecutivo su richiesta di un creditore nel caso in cui sia possibile esercitare il diritto di rivalsa sui beni immobili. Se si prefigura questa situazione, la casa viene messa all'asta. Per prima cosa viene fissata una cifra di partenza sotto la quale non si può andare e chi fa l'offerta migliore si aggiudica l'immobile. Sembra tutto abbastanza semplice, ma esistono altri due aspetti abbastanza importanti: le aste con incanto e le aste senza incanto.



LE ASTE CON INCANTO O SENZA INCANTO: CHE DIFFERENZA C'E'?

Come anticipato sopra, nelle aste viene fissato un prezzo di partenza sotto il quale non si può andare e che l'immobile va al migliore offerente. Ecco quali sono le principali differenze tra un'asta con incanto e un’asta senza incanto:



• asta senza incanto: tutti gli interessati presentano l’offerta in busta chiusa (con cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto), questa sarà la base da cui parte l’asta



• asta con incanto: se la precedente non è andata a buon fine e la casa non è ancora stata venduta. L’offerta adesso sarà pubblica



POSSONO PARTECIPARE TUTTI A UN'ASTA IMMOBILIARE?

La risposta è sì, tutti possono partecipare alle aste immobiliari salvo il debitore, che non può riscattare il proprio immobile. Inoltre le offerte possono essere presentate all'incanto personalmente o tramite un mandatario con procura speciale.



Adesso che ne sai di più sulle aste immobiliari amplia la tua scelta e prova a trovare un’affare.