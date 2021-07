Aperto in Largo Fiorillo l'info point gestito da Cna, Confesercenti e Confcommercio

La Spezia - Da oggi e per tutto il mese di agosto sarà operativo in Largo Fiorillo l'Info Point delle attività nautiche e del commercio, associate a Cna, Confesercenti e Confcommercio. Il nuovo spazio verrà presidiato in due diverse fasce orarie diurne per fornire un servizio di informazione e comunicazione per i turisti della città.



Nonostante il momento di incertezza e le difficoltà che la lunga stagione di chiusura ha creato nelle attività, alcune imprese del territorio spezzino hanno comunque deciso di investire nel progetto dell'Info Point.



Le imprese che hanno aderito al progetto pilota sono afferenti al mondo della nautica e non solo: Blu Levante di Damiano Liguori, Affittacamere San Giorgio di Cristiano Livadoti e Blu Boat di Simone Barli, offrono meravigliosi tour in barca con skipper tra i meravigliosi borghi di Lerici, Portovenere e le Cinque Terre; Vela Giovane di Arcangelo offre invece tour in barca a vela tra le bellezze del Golfo e delle Cinque Terre; Cinque terre Ferries, nuova realtà nella nostra provincia, con il traghetto Lord Byron offre tour di 8 ore tra i borghi marinari delle nostre costiere, sino all’opportunità di ammirare Portovenere di notte.



Hanno creduto nel progetto anche due imprese del Commercio: Desiree Store- Negozio di borse e calzature e Delipet Shop, fornitissimo negozio per animali con consegna anche a casa.



L'info point è aperto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19.