Aperte le iscrizioni per il corso di contabilità

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per il corso di contabilità, che avrà inizio martedì 17 maggio. Le lezioni si svolgeranno tre volte alla settimana per un totale di venti ore e forniranno un valido supporto tecnico e pratico a coloro che vogliano apprendere e utilizzare le tecniche di contabilità o migliorare le loro conoscenze di base.

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it