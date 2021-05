Antinfortunistica? I top brand a casa tua in 24 ore con Lineonline

La Spezia - La praticità di uno store online combinata all’esperienza di una realtà attiva da oltre 45 anni, con un catalogo composto dai grandi marchi di antinfortunistica, fai da te e giardinaggio a condizioni eccezionali. È Lineonline, il negozio digitale che offre il meglio per lavoro e bricolage, spedizione in 24-48 ore, possibilità di reso e consegna gratuiti.



Risultato del know-how acquisito in oltre 40 anni nel settore delle forniture industriali e del fai da te da TPC Group S.r.l., di cui rappresenta l’evoluzione imprenditoriale, Lineonline è lo store online specializzato in antinfortunistica, fai da te e giardinaggio.



Basta scorrere tra gli scaffali digitali per trovare tutto il necessario per lavorare in sicurezza grazie a scarpe antinfortunistiche U Power e di altri brand prestigiosi, stivali e sandali antinfortunistici, abbigliamento professionale per cuochi, camerieri, medici infermieri. Ma anche capi ad alta visibilità, pantaloni da lavoro, mascherine in tessuto lavabili, tute da lavoro e tanto altro ancora.



A comporre le sezioni dedicate a giardinaggio, casa e fai da te sono invece sistemi per riscaldamento e climatizzazione, prodotti per la pulizia, stufe a pellet, barbecue, elettroutensili, motoseghe, tagliaerba e molto altro. I marchi? I top di gamma: Alpina, Lotto Works, Stiga, U-Power, Base Protection, Bosch, Cofra, Diadora Utility ed Einhell sono solo alcuni esempi.



La convenienza riguarda ogni sezione del catalogo, con offerte imbattibili in “Promo %”, che raccoglie prodotti con sconti anche del 50%.



E per capi di abbigliamento e scarpe è disponibile il reso gratuito, mentre le spedizioni rapide sono il risultato di partnership con i migliori operatori del settore: DHL, BRT, TNT. Oltre al customer care, è stata implementata una pratica sezione FAQ, dove l’utente trova risposta alle domande più frequenti in completa autonomia.



A conferma della qualità dell’esperienza d’acquisto ci sono più di 7.000 recensioni verificate da Feedaty, con una media di 4,7 su 5.



Per il tuo hobby o il tuo lavoro, Lineonline ha quello che ti serve: a casa tua in 24 ore, con possibilità di reso gratuito, prezzi competitivi e soprattutto all’insegna della massima comodità. Scopri l’esperienza d’acquisto che stavi aspettando, visita www.lineonline.it!