Alla scoperta della cucina Michelin con i migliori ristoranti stellati in Liguria

La Spezia - A leggerne i prezzi alla carta può venire spontaneo chiedersi, anche con certo stupore, ma quanto guadagna un cuoco in Italia?”. A fine serata e davanti al conto di un ristorante stellato, però, ci sarebbero una serie di considerazioni da fare e sono considerazioni che hanno a che vedere per lo più con quanto studio, quanto impegno e perseveranza, quante capacità imprenditoriali servono per guadagnarsi il proprio posto nella Guida Michelin. Senza contare per altro che le ambite stelle non sono per sempre: ogni anno la classifica dei migliori ristoranti di alta cucina viene aggiornata e questo significa per chef e brigata di cucina potersi vedere declassati da un momento all’altro. Sul costo di una cena stellata o di un menù degustazione nel ristorante di uno chef Michelin incidono, insomma, tutti questi fattori. È per questo che, da clienti, si farebbe meglio a pensarli come un’esperienza completamente diversa da una semplice pasto al ristorante, tanto più che molti locali di questo tipo si trovano in posizione panoramiche, location d’eccezione, edifici storici o sono disegnati per far vivere ai visitatori molto più che un’esperienza solo culinaria. Per chi stesse visitando la zona e volesse concedersi una coccola per il palato e non solo ecco, allora, una guida ai cinque migliori ristoranti stellati in Liguria.



I 5 migliori ristoranti stellati in Liguria: la guida

Che rappresentano poi, a ben guardare, (quasi) l’intera proposta stellata della cucina ligure: a voler restare in regione le alternative non sono tantissime per chi voglia concedersi una cena o un pranzo di alta cucina, senza che questo non voglia dire che non ci sia abbastanza varietà per quanto riguarda le proposte dei menu o che gli chef stellati liguri con sperimentino con abbinamenti e tendenze culinarie. Altra importante premessa: i migliori ristoranti stellati in Liguria hanno tutti una stella Michelin, quella riportata di seguito non è da intendersi per questo come una classifica.



Il Vescovado a Noli è, forse, uno dei più storici ristoranti stellati della Liguria. All’interno del Palazzo Vescovile, ha sale affrescate e che si affacciano direttamente sul mare, come fa anche una terrazza all’aperto. È gestito dallo chef Giuseppe Ricchebuono e accontenta sia gli amanti del mare e sia gli amanti della terra (il piatto forte è, del resto, il cappon magro).



Altra presenza storica tra i migliori ristoranti stellati in Liguria è il ristorante Paolo e Barbara, gestito dallo chef Paolo Masieri e la moglie Barbara. In pieno centro di Sanremo, propone una cucina della tradizione (con piatti forti brandacujun, ciuppin e raviolini al preboggion) ma rigorosamente preparati a partire da materie prime di ottima qualità e coltivate in casa.



Gli amanti del pesce e in particolare del crudo di mare non dovrebbero farsi scappare la cucina di Claudio, al secolo Claudio Pasquarelli, a Bergeggi (in provincia di Savona). La terrazza sul mare di questo ristorante è il luogo ideale per gustare un’ottima zuppa di pesce alla ligure, sì, ma con qualche strappo rispetto alla tradizione.



Decisamente più sperimentale è la cucina del Ristorante Sarri di Andrea Sarri: ad Imperia, nel pittoresco borgo di Prino, tra le case colorate dei pescatori, propone gamberi di Oneglia marinati con agrumi e pistacchio alla paprika e ravioli ripieni di gamberi e salsiccia.



A Genova The Cook di Ivano Ricchebono propone, infine, ai propri clienti una cucina raffinata e piuttosto classicheggiante, all’interno di uno splendido palazzo trecentesco.