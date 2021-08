Al via la gara per la realizzazione della Variante Aurelia

La Spezia - Variante aurelia: il bando di gara è pubblicato per un appalto complessivo di 51 milioni di euro. "Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato alla progettazione esecutiva e ai lavori di realizzazione della variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2° stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso, e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera e post operam, per la viabilità e l'accesso all'hub portuale di La Spezia". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Anas.

"L'appalto prevede un importo complessivo dell’appalto è pari a circa 51 milioni di euro , dei quali 41 milioni per lavori, 4,9 milioni per somme a disposizione dell’amministrazione e 5,1 per oneri di investimento - prosegue la nota -. La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa".



La durata è pari a 968 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 339 giorni di andamento stagionale sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.



Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2021. I documenti di gara sono disponibili sul portale acquisti, nella sezione "Bandi e Avvisi".



(foto: repertorio)