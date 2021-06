Al via l'assegno temporaneo: sostegno ai figli anche per autonomi e professionisti

La Spezia - Il Patronato Inapa Confartigianato avvisa i nuclei familiari, i disoccupati, gli incapienti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i percettori di reddito di cittadinanza dell'introduzione del cosiddetto “assegno temporaneo” (DL 79/2021) che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni familiari. Queste categorie potranno ricevere a partire dal 1° luglio 2021 un sostegno per il mantenimento e le spese dei figli a carico. Per la prima volta avranno un assegno anche gli autonomi e i professionisti. L'assegno temporaneo, come dice la parola stessa, sarà valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per quei nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, i quali vedranno assegnarsi una misura temporanea su base mensile. Ecco quali sono i requisiti per accedervi: 1) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 2) residenza in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi ovvero titolarità di contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale; 3) soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 4) presenza di domicilio o residenza nel territorio italiano; 5) avere figli a carico sino al compimento del 18º anno di età.



L'importo dell'assegno varierà in base all'indice ISEE del nucleo familiare e del numero di figli a carico. Il Patronato Inapa Confartigianato ricorda che le domande dovranno essere presentate dal 01 Luglio 2021 ed entro e non oltre il 31/12/2021 in via telematica all'Istituto Previdenziale. Il richiedente deve essere in possesso di un ISEE familiare in corso di validità. Diversamente sarà necessario richiedere nuovo ISEE e poi presentare domanda. L'assegno è erogato mensilmente e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 la decorrenza è fissata dal 01 Luglio 2021 con conseguente pagamento dei ratei arretrati. L’Assegno Temporaneo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza l'INPS corrisponderà d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso. Il Patronato Inapa Confartigianato è a disposizione Tel. 0187.286668 – e-mail: banci@confartigianato.laspezia.it (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 - e-mail: balestrino@confartigianato.laspezia.it (Martina Balestrino).