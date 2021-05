Agevolazioni per i dipendenti ATC che si iscrivono ad UniPegaso

La Spezia - Siglato in questi giorni l’accordo di collaborazione tra ATC Esercizio, l’Azienda spezzina del trasporto pubblico, e il Polo didattico di La Spezia di UniPegaso e l’Università della Camere di Commercio Mercatorum, due fra i più prestigiosi atenei a distanza italiani per la qualità della formazione offerta.

Con l’apertura del Polo Didattico della Spezia, infatti, le due Università coprono ora tutto il territorio ligure.

“Pegaso e Mercatorum non vendono formazione” dichiara Stefano Senese, ex Segretario Generale della Camera di Commercio di La Spezia, oggi referente del Polo Didattico -” ma offrono la possibilità di affermarsi e di costruire e/o arricchire il proprio curriculum. Scegliere l’università telematica è un vantaggio perchè si può studiare, lavorare o svolgere i propri impegni quotidiani, con tutte le caratteristiche e la serietà dello studio universitario tradizionale “.

“Infatti” – prosegue – “la società odierna impone ritmi così frenetici che, se il singolo individuo volesse migliorare la propria formazione frequentando corsi universitari, master o corsi professionalizzanti, potrebbe dover rinunciare per mancanza di tempo. Ma per chi vuole veramente formarsi la soluzione c’è ed è quella di iscriversi ad un’università online con vantaggi ed opportunità notevoli.”



“Grazie alla sigla di questa convenzione” commenta il Presidente di ATC Esercizio Gianfranco Bianchi “iniziamo una collaborazione con il nuovo Polo didattico che ci consentirà di godere di agevolazioni economiche per i dipendenti (e i familiari) che vorranno intraprendere uno dei percorsi formativi proposti.”

“Ma non solo: avremo anche la possibilità di avviare iniziative comuni finalizzate alla progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali, di formazione post laurea e professionistica, sulla stregua di quelle già in essere con altre università e scuole di formazione. Mantenere aperto il dialogo tra le due realtà, infatti, è fondamentale sia per i giovani studenti perché possono confrontarsi con realtà lavorative del territorio, ma anche per ATC che può trarre stimoli di crescita dal confronto con le nuove generazioni”.



La sede del Polo Didattico La Spezia ECP UniPegaso & EiPoint Mercatorum, in Via Fontevivo 19, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18.00.

L’offerta formativa spazia dai Corsi di laurea Triennali e Magistrali, Master di 1° e 2°livello ai Corsi di Alta Formazione e di Perfezionamento, Attestati 24 CFU, consentendo quindi di scegliere tra indirizzi istituzionali o specifici dedicati al mondo dell’impresa.