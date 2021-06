Accordo Confindustria e UniCredit per sostenere lo sviluppo delle PMI associate

La Spezia - Una procedura concordata e tempi certi per le imprese associate a Confindustria La Spezia che si rivolgeranno ad UniCredit per richieste di finanziamenti o affidamenti. E’ questo il risultato ottenuto dall’accordo siglato nei giorni scorsi fra l’Associazione degli Industriali spezzina e UniCredit. Un patto che insieme conferma e rafforza l’adesione di UniCredit al “modello” Bancopass: il servizio gratuito che facilita l’accesso al credito, messo a punto da Assolombarda,

sostenuto e promosso da Piccola Industria Confindustria nazionale ed ora disponibile per le aziende associate a Confindustria La Spezia.



Bancopass, attraverso una piattaforma dedicata alla quale le aziende aderenti accedono autonomamente, permette alle imprese di creare una presentazione aziendale secondo gli standard desiderati dagli enti finanziatori. UniCredit grazie all’accordo con Confindustria La Spezia, apporta un ulteriore vantaggio all’iter valutativo definendo tempi di risposta particolarmente contenuti. "Come Confindustria La Spezia riteniamo che il miglioramento della comunicazione finanziaria tra azienda e banca sia prioritario fra gli elementi di supporto alla crescita delle piccole e medie imprese - dichiara Mario Gerini Presidente di Confindustria La Spezia – per questo motivo sono particolarmente soddisfatto che UniCredit abbia pienamente accolto e condiviso questo obiettivo. In Confindustria le aziende associate hanno in questo modo a disposizione un modello concreto in grado di facilitare l’accesso al finanziamento: una novità assoluta per il territorio".



"In questa fase di ripartenza – sottolinea Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – abbiamo scelto un partner di prestigio per garantire il nostro sostegno a favore del tessuto imprenditoriale locale. Con questo accordo vogliamo rafforzare la partnership con Confindustria La Spezia per supportarne il rilancio delle sue imprese associate, facilitando e accelerando tutti quei processi autorizzativi nella concessione del credito alle aziende. Siamo infatti convinti che una migliore relazione tra banca e impresa possa facilitare il processo decisionale in materia di richieste di finanziamento, consentendoci di sostenere le realtà oggettivamente valide. Bancopass ci permette di dare risposte in tempi veloci a fronte di una maggiore qualità, trasparenza e completezza dell’informativa societaria". Per informazioni: dott. Luca Cardini – Area Economia & Impresa – Confindustria La Spezia: cardini@confindustriasp.it