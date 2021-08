Acciughe da salare introvabili, si spera nelle prossime settimane

La Spezia - Alzi la mano chi ha visto una cassetta di acciughe belle grosse, di quelle da mettere sotto sale. Tra i banchi dei pescivendoli di Piazza Cavour non ce ne sono e non se ne sono viste nemmeno nelle scorse settimane. E il problema è generalizzato a tutti i mari italiani: anche in Sicilia la stagione è pessima, tanto che non sono stati aperti gli stabilimenti per la salagione.

Può capitare un'annata storta, sostengono alcuni, mentre secondo altri ci potrebbe essere lo zampino dei cambiamenti delle abitudini degli animali. La presenza sempre più frequente dei delfini vicino alla costa, per esempio, potrebbe essere una delle cause dell'assenza dei banchi con gli esemplari più grandi nelle acque in cui solitamente vengono pescati. O forse, è l'ipotesi di altri, il problema risiede nell'eccessivo sfruttamento dei mari e nella brevità dei periodi di fermo pesca.

Difficile dare una risposta certa, possibile che la verità sia un mix di tutte le spiegazioni.

Resta il fatto: non un'acciuga è stata messa sotto sale quest'estate.



"Acciughe belle, da salare, ne abbiamo avute un po' un paio di giorni. Per il resto confermiamo che sono introvabili, non se ne pescano - afferma Carlo Brancaleone dal banco di famiglia -. Bisogna considerare che quest'estate è stata sfortunata anche per quel che riguarda le condizioni meteo marine. Ci sono state diverse notti di mare mosso ed è stato sufficiente che fossero seguite da una settimana di luna piena per far perdere quasi un mese di pesca alle acciughe. Però c'è sempre la possibilità che da un giorno all'altro arrivino: ricordo che una volta mi è capitato di fare la salagione a novembre. Certo, ci vuole il luogo adatto, sufficientemente caldo per farle maturare e conservare".



La stessa speranza in una cambio di passo della stagione arriva dal banco Matteucci, dove Valeria e Stefania confermano l'andazzo sino a questo momento. "E' un problema generalizzato: non ce ne sono proprio, anche al Sud. Speriamo che a settembre la musica cambi".



"Sembrano sparite - aggiunge Giovanni dalla Pescheria Isola di Ustica - non ne pescano da nessuna parte. In compenso sono comparsi i granchi rossi nel Mar Ligure. E' la prima volta che li vedo da queste parti".



E allora, lo ammettiamo, speriamo anche noi che arrivino e che presto possiamo titolare "Sono arrivate le acciughe da mettere sotto sale".