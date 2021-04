La Spezia - Rete Fidi Liguria è il principale Consorzio di garanzia della Liguria. Oltre alla tradizionale attività di garanzia, dal mese di aprile, il Confidi può erogare finanziamenti diretti per liquidità o a supporto di investimenti (massimo 250.000 euro a 60/72 mesi) previa valutazione del merito creditizio, a vantaggio delle imprese sue associate, fornendo così alle Pmi una interessante proposta complementare a quella bancaria.

Le linee di credito saranno supportate dalla garanzia dello Stato (pari all'80/90%).



Al fine di illustrare meglio il prodotto ed anche gli altri strumenti gestiti dal Confidi (garanzia su finanziamenti bancari, su agevolazioni pubbliche, su finanziamenti Simest; emissione di minibond; superbonus 110%; ecobonus), Confindustria Liguria ha organizzato il webinar: “Accesso al credito: Nuova operatività Rete Fidi Liguria per finanziamenti PMI” in programma martedì 27 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.



Dopo i saluti di Renato Goretta, Presidente Comitato regionale ligure Piccola Industria di Confindustria, interverranno Paolo Parini (Amministratore Delegato Rete Fidi Liguria), Chiara Barosso e Giacomo D'Angelo (Rete Fidi Liguria), chiuderà i lavori Andrea Carioti, componente del Gruppo Tecnico Credito e Finanza di Confindustria.



Per ragioni organizzative, si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a cardini@confindustriasp.it



Ai partecipanti registrati, verrà inviato il link per accedere alla riunione su piattaforma Zoom.



La partecipazione è gratuita.