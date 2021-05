ATC in house, CGIL: "Ora parliamo di qualità del lavoro e salari"

La Spezia - “Il percorso dell'affidamento in house giunge finalmente al termine, con l’affidamento diretto ad Atc Esercizio Spa e ai suoi lavoratori. Davanti a noi ci aspettano 10/15 anni di servizio in cui l'azienda, dopo aver perseguito con determinazione un obiettivo per niente scontato, sarà chiamata, ancora una volta, a confrontarsi col futuro". E' la nota della segreteria Filt Cgil della Spezia in merito ai prossimi passi di ATC.

"Qualità del servizio e svolta green, in parte già intrapresa, saranno gli elementi chiave per rilanciare il TPL nel post covid del nostro territorio. In prima linea, come sempre, ci saranno i lavoratori che, con la serietà e professionalità che da sempre li contraddistingue, sono stati, sono e saranno i coprotagonisti dei risultati ottenuti e di quelli che dovranno necessariamente essere conseguiti nei prossimi anni. E’ giunto il momento che il piano industriale che ha traguardato all'affidamento in house trovi completa attuazione".

Il sindacato esprime entusiasmo e chiede di aprire un confronto: "La CGIL ci ha creduto sin dal primo momento, anche quando era più facile sostenere che era tutta una farsa. Ora è giunto il momento di aprire un tavolo di confronto che ponga al centro dell'attenzione il rilancio del servizio pubblico e il giusto ed equo riconoscimento economico per i lavoratori che in questi anni hanno sopportato molti sacrifici permettendo il risanamento dell'azienda. Ora dobbiamo migliorare la qualità del lavoro e del salario”.