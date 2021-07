A Le Terrazze apre un punto vendita Idexe. Callegari: "Ricollocati gli ex dipendenti Kidiliz"

La Spezia - "Finalmente dopo 8 mesi di inattività in quello che era il negozio per bambini Kidiliz, chiuso per fallimento del gruppo francese, riprende luce con l'insegna Idexe, un nuovo punto vendita sempre per bambini che, oltre a ripopolare il centro commerciale Le Terrazze, porterà il lavoro a cinque persone". A parlare è Marco Callegari, coordinatore regionale della Uiltucs Uil che da sempre segue la vicenda di questi lavoratori.

"Sono soddisfatto per più di un motivo - dichiara il sindacalista -: in primis perché ridiamo lavoro a cinque ottime professioniste in un momento difficile come questo, secondariamente perché il gruppo Idexe è sinonimo di serietà e garanzia".



"E' stato fatto un lavoro di concerto con Angela Berto, direttore del centro commerciale, e si è preferito andare verso il reinserimento di quelle figure professionali che con la chiusura di Kidiliz avevano perso il posto. Questo risultato è frutto di una buona concertazione, un esempio di buone relazioni sindacali tra impresa e sindacato che porta spesso a trovare una sintesi nelle soluzioni dei problemi. Il nuovo negozio aprirà i battenti l'8 settembre e per tutti gli attori sarà una giornata importante", conclude Callegari.