"Servizi cimiteriali, nessuna irregolarità"

La Spezia - Finalmente è emersa la verità sulla gestione dei servizi cimiteriali affidati dal Comune della Spezia alla Società Ma.cro. Service. Grazie alla verifica amministrativa predisposta dall'Amministrazione Comunale della Spezia in relazione al valore del costo della manodopera indicato in sede di gara dalla Società Ma.cro.Service ed il valore del costo reale sostenuto dalla stessa Società in rapporto a quanto corrisposto ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non è emersa alcuna irregolarità.



Sulla regolarità dell'appalto, mai messa in discussione, Uiltrasporti già nei mesi scorsi si era dissociata dalle iniziative preannunciate e mai attuate dalle altre Organizzazioni Sindacali, basate su elementi che, a seguito della relazione elaborata dal Segretario Generale del Comune della Spezia Dott. Sergio Sortino, con il contributo dell'Ing. Claudio Canneti e del Dott. Roberto Pomo, si sono rivelati inesistenti. Un appalto, quello dei servizi cimiteriali del Comune della Spezia, in cui i lavoratori beneficiano di condizioni di miglior favore rispetto alla media del settore, grazie ad un percorso di collaborazione e confronto avviato tra il Sindacato e l'Amministrazione Comunale a partire dal 2008, durante la prima Giunta Federici.



Unica nota dolente è la modalità con la quale siamo venuti a conoscenza della Relazione del Dott. Sortino. Purtroppo siamo stati costretti ad attivare la richiesta di accesso agli atti per venire a conoscenza dell'esito della verifica amministrativa, in quanto le nostre richieste avanzate sia all'Assessore competente che al Presidente della Commissione Consiliare durante l'ultima audizione dello scorso 6 luglio non sono state prese minimamente in considerazione.

Auspichiamo che, di fronte all'evidenza dei numeri, ci sia finalmente un'assunzione di responsabilità da parte di coloro che in questi mesi hanno alimentato un clima di tensione tra i lavoratori per problematiche del tutto inesistenti.



Il Segretario Territoriale Uiltrasporti

Marco Furletti