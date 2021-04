"Punto vaccinazione in Fincantieri, anche per il personale dell'indotto"

La Spezia - Ieri si è riunito il Comitato per l'applicazione e la verifica del Protocollo per il contrasto del Covid all'interno di Fincantieri Muggiano. In tale ambito la Rsl (Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori)/Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) ha ribadito la richiesta di poter coinvolgere anche il sito produttivo del cantiere Muggiano nella campagna di somministrazione del vaccino, questo anche alla luce del Protocollo nazionale sottoscritto da Governo e parti sociali in data 6 aprile 2021 per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro.

"L'Azienda - si legge nella nota congiunta diramata dalle Rsu di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm - ha dichiarato che sta valutando a livello nazionale se vi sono le condizioni per dare piena applicazione a quanto previsto dal Protocollo e nel caso dare successivamente indicazioni in merito agli stabilimenti. Dunque sarà lanciata una indagine attraverso questionario anonimo allo scopo di una verifica preliminare sui lavoratori del Gruppo interessati ad essere vaccinati nell'eventualità che divenga operativa la campagna vaccinale negli stabilimenti.



Gli Rsl/Rsu esprimono "una posizione favorevole in merito alla campagna vaccinale che l'Azienda dovesse intraprendere, sottolineando i seguenti punti: la proposta della Rls/Rsu è che tale vaccinazione debba interessare oltre che il personale dipendente anche i lavoratori dell'indotto; come espressamente indicato dal protocollo nazionale tale vaccinazione deve avvenire comunque su base volontaria e i lavoratori che non vi dovessero aderire non dovranno essere in alcun modo discriminati".



"E' ora fondamentale che a livello regionale si dia seguito a quanto sottoscritto a livello nazionale come condizione per poter partire con le vaccinazioni in cantiere nella prospettiva, prevista dal protocollo nazionale, di fare dei grandi luoghi di lavoro come il Muggiano un vero e proprio punto di riferimento per le aziende e per i lavoratori dell'area", conclude la nota.