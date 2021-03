'Piano Transizione 4.0', webinar con Confindustria

La Spezia - Confindustria nazionale, nell’ambito della nuova edizione del “Monitor legislativo”, il progetto dedicato all’aggiornamento di imprese e manager, organizza il webinar: “Il nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti, ripresa dell’economia”, in programma il 31 marzo con inizio alle ore 10.00.



La Legge di bilancio per il 2021 ha confermato e rafforzato l’impianto del Piano Transizione 4.0 che, prevedendo importanti misure di supporto agli investimenti in tecnologie avanzate, alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione e alla formazione, rappresenta un piano di politica industriale di grande valore per la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo.



Ai saluti del Presidente di Confindustria Liguria, Giuseppe Zampini e del presidente del Centro di competenza START 4.0, Paola Girdinio, seguiranno: l’illustrazione delle misure del Piano Transizione 4.0 a cura di Giulia Abruzzese, dell’Area Politiche Fiscali e di Valentina Carlini dell’Area Politiche Industriali e per la Sostenibilità di Confindustria, e gli interventi programmati di Cristina Battaglia (Centro di competenza START 4.0), Guido Conforti (Digital Innovation Hub Liguria) e Vittoria Grimaudo (San Giorgio Seigen SpA); modera Paolo Piccinini, Presidente Digital Innovation Hub Liguria.



Il webinar è gratuito ed aperto a tutte le aziende interessate. Per adesioni e programma:

http://monitorlegislativo.confindustria.it/transizione40/2021/03/31