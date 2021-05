"Palestre non obblighino i clienti a fare abbonamenti per utilizzare i voucher"

La Spezia - "Finalmente il 24 maggio hanno riaperto le palestre. Ma anche alla Spezia molti cittadini e cittadine ci stanno segnalando che chi non aveva usufruito del rimborso relativo agli abbonamenti pregressi, optando di avvalersi del voucher da utilizzare alla riapertura, ora si vede costretto ad attivare un nuovo abbonamento per poter fruire del voucher già in suo possesso". Così Laura Ruocco, Presidente Federconsumatori La Spezia, che continua: “Diversi cittadini in possesso di voucher valido per 6 mesi per poterne usufruire sono stati obbligati a sottoscrivere un abbonamento di 12 mesi, pagandone solo 6. Una pratica del tutto arbitraria, non prevista in alcuna norma, che Federconsumatori nazionale ha segnalato all’Antitrust ed al Coni, chiedendo chiarimenti e invitando i gestori a fare un passo indietro; e anche in sede territoriale ci stiamo facendo carico del problema". Conclude la Ruocco: "Le palestre, oltre a rispettare le linee guida stilate dal Cts e dal governo in materia di distanziamento fisico, tutela dei lavoratori e dei fruitori, dovranno trovare modalità non vessatorie per venire incontro alla clientela. In questo momento di difficoltà occorre trovare soluzioni che non penalizzino clienti e gestori. Federconsumatori, sia sul piano nazionale che locale, continua la propria lotta contro pratiche poco trasparenti. Invitiamo, pertanto, chiunque sia stato testimone di tali pratiche corrette a segnalarle ai nostri uffici".