“L’aumento del coefficiente di riempimento valga anche per autobus turistici, taxi e Ncc auto”

La Spezia - “Apprezziamo la decisione della Conferenza Stato-Regioni di portare il riempimento del trasporto pubblico di linea all'80% della capienza in un nuovo e positivo scenario di rischio epidemiologico e con la campagna vaccinale ormai nel pieno del compimento -. Spiega il Portavoce di Cna Fita Trasporto Persone Fabio Lorenzini -. Ma, in analogia, chiediamo che anche per autobus turistici, taxi e Ncc auto siano garantite le stesse condizioni di trasporto allo scopo di facilitare la mobilità di turisti e cittadini nel rispetto dei protocolli di sicurezza e per non penalizzare quanti esercitano il servizio privato di trasporto persone. Per questo CNA Fita trasporto persone si appella al Governo e al Parlamento perché venga riportata la massima capienza nel trasporto persone non di linea e autobus turistici in zona bianca già in fase di conversione in legge del Dl Sostegni bis” conclude Fabio Lorenzini.