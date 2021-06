"In città 5 milioni di turisti, dobbiamo essere pronti"

La Spezia - "Sull'edilizia la necessità più contingente è la proroga dei bonus del 110 e del 90 per cento al 2023. Abbiamo già fatto richiesta, come Confedilizia, a livello romano. Alla Spezia ne stanno usufruendo già 31 realtà, sono molte e sono lavori su facciate e interni. Sono ancora troppo poche le ditte che lo fanno, non ci si può improvvisare. Le ditte valide ci sono ma in questo momento sono sobbarcate di lavoro. Siamo comunque contenti di come stiamo procedendo. Nonostante la Liguria sia la terzultima per benefici, La Spezia in regione è la prima. Questo significa che ci stiamo muovendo bene". Sono le parole di Luca Damian presidente di Confedilizia e Confagricoltura La Spezia a margine del taglio del nastro della nuova sede che ospiterà le associazioni, in Via Persio alla Spezia.



La struttura è dedicata alla memoria dell'ex presidente Renato Oldoini, scomparso nel 2020, figura storica per entrambe le associazioni, che ha guidato per lungo tempo. "Lavoreremo nella continuità su quanto tracciato dal mio predecessore - ha detto Damian in merito all'inaugurazione della sede -. Fu proprio lui a pensare, nel 1974, di tutelare la proprietà edilizia e la famiglia: in Italia il 78 per cento degli italiani possiede una prima casa. Questo significa tutelare 8 spezzini su 10. Il nostro operato si finalizzerà nella ricerca di opportunità attraverso i bonus e poter riunire anche i condomini che ci hanno dato fiducia".



"La nostra provincia - ha aggiunto Damian - e la Spezia sono state baciate dalla fortuna: per il prossimo anno sono previsti 5 milioni di presenze turistiche. E' un'opportunità che si può cogliere solo con una grande ospitalità che arriva con fabbricati nuovi, ristrutturati, appartamenti ammobiliati per rilanciare un'economia che ha sofferto. Dobbiamo fare in modo che gli ospiti tornino ed è per questo motivo che anche come Confagricoltura lavoreremo per il recupero dell'agricoltura, degli agriturismi e delle coltivazioni".