"Gestione delle riunioni da remoto", un webinar proposto da Scuola nazionale dei trasporti e Gesta

La Spezia - Giovedì 6 maggio, dalle 9.15 alle 12, verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom il webinar "Gestione delle riunioni da remoto" organizzato dalla Scuola nazionale dei trasporti e della logistica e realizzato da Gesta.

Le restrizioni poste dalla pandemia Covid-19 hanno reso sempre più frequente l’utilizzo del web per svolgere riunioni, incontri, seminari ed altro. Comunicare efficientemente con gli strumenti tecnologici disponibili è divenuto importante per le varie tipologie di organizzazioni e per le persone.



Il webinar persegue l’obiettivo di approfondire tutti questi aspetti a partire da: preparazione della riunione; scelta ed utilizzo piattaforma di comunicazione e relative specifiche; pianificazione e coinvolgimento dei destinatari; condivisione documenti e materiali; comportamenti e alternanza degli interventi; allestimento ambiente; sicurezza informatica e privacy.



