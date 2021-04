‘Eccellenze in digitale’: webinar gratuito sulla comunicazione d’impresa on-line

La Spezia - Terzo appuntamento, lunedì 12 aprile, con i webinar gratuiti organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare le imprese e i loro lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web. "Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: Seo (Search engine optimization) e content strategy con focus su strategie locali e temi di valore in risposta al Covid" è il titolo del webinar in programma dalle 10.30 alle 12.30. L’accesso al webinar, tenuto da Cristina Magni, è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona con iscrizione da effettuare attraverso il form apposito (clicca qui).



I webinar di formazione proposti dalla Camera di Commercio nei mesi di marzo e aprile rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”, iniziativa di Unioncamere supportata da Google. Per altre informazioni consultare il sito dell’ente camerale al seguente link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1772.