"Confindustria al lavoro con le istituzioni per l'apertura di due hub vaccinali in azienda"

La Spezia - "Stiamo portando avanti il censimento delle aziende interessate e siamo in contatto con le istituzioni per la realizzazione di due hub vaccinali, visto che le tipologie previste sono quelle di centri riservati alle singole imprese oppure di centri pluriaziendali. Stiamo lavorando su entrambi i fronti e speriamo di avere novità concrete nel giro delle prossime settimane". Così Paolo Faconti, direttore di Confindustria La Spezia, fa il punto sull'andamento della fase preparatoria di una delle novità attese nei prossimi mesi nella campagna vaccinale.



"Si tratta di un lavoro complesso - prosegue Faconti, che sta portando avanti la pratica per conto del presidente Mario Gerini - per il quale dobbiamo attendere le indicazioni regionali di Alisa, ma sul quale stiamo registrando le sollecitazioni anche da parte delle stesse associate, di piccole e di grandi dimensioni. E' chiaro che predisporre un sistema per delegare una funzione pubblica come la sanità al privato non è semplice. Per esempio da parte nostra c'è l'intenzione di vaccinare i familiari, oltre che i dipendenti, ma non è detto che potremo farlo anche perché tutte le attività dovranno essere registrate nelle banche dati del Sistema sanitario nazionale, anche per l'emissione di eventuali pass vaccinali".