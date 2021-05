"Blueness", Baglietto avanza con concetto, visione, sensazione e stile

La Spezia - Baglietto consolida il processo di rinnovamento dell’azienda e del brand avviato alla fine del 2020 con la presentazione di nuova organizzazione aziendale che vede al vertice il nuovo CEO Diego Michele Deprati e Fabio Ermetto come CCO e lo sviluppo di una rinnovata gamma prodotti che punta a confermare il marchio tra i brand all’avanguardia per innovazione e tecnologia nel rispetto della tradizione.



Un rinnovamento non solo organizzativo, ma che abbraccia l’intera visione dell’azienda spezzina che presenta oggi una nuova identità di marca e una nuova strategia di comunicazione: “Blueness”, il Blu Baglietto, non più solo un colore, ma espressione di un intero sistema valoriale che posiziona Baglietto, “the Atelier of Blue”, nell’area percettiva delle grandi Maison mondiali dell’alto di gamma.



“Il nostro brand è da sempre identificato da un suo proprio, univoco colore: il “Blu Baglietto”, che diventa così un elemento iconografico soltanto nostro e identificato come distintivo, riconoscibile e riconosciuto” spiega Fabio Ermetto.



La “Blueness” si afferma quindi come icona che racchiude in sé le 8B che sintetizzano i valori etici del brand: Bold (audacia), Boutique, Balance (equilibrio), Borderless (senza confini), Beauty (bellezza), Brilliant (brillantezza), Background (eredità), Bravery (coraggio).



“Il blu non è solo il colore del mare, ma è anche il colore della preziosità, della distinzione, del prestigio, dell’affidabilità ed è quello che meglio rappresenta i principi cui siamo sempre stati fedeli nella nostra storia e che hanno guidato il percorso di crescita e consolidamento del nostro brand dal 1854 a oggi” continua il CEO Diego Deprati.



Il Blu Baglietto, quindi, come scelta di branding insieme identitaria e pervasiva, sarà declinato su tutti i touchpoint di comunicazione, diventando così un meta-concetto, una categoria, un modo di pensare e di agire: la Blueness Baglietto è, infatti, concetto, visione, sensazione e stile. Baglietto si impadronisce ora di un campo percettivo, simbolico, concettuale e culturale che mette insieme filosofia della marca, human-touch, stile, materia, ambiente, prodotto.