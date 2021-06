Vittoria del Cardarelli al David di Donatello

La Spezia - Lara Bucci prima classificata e Thomas Bruschi secondo classificato sono i vincitori della regione Liguria per la rassegna cinematografica David di Donatello - sezione giovani. Gli studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo artistico Cardarelli anche quest’anno hanno preso parte alla competizione portando a casa eccellenti risultati.



Nel corso dell’anno scolastico, tra dicembre e febbraio gli studenti hanno visionato su piattaforma 25 film votandoli poi in base a gusti e preferenze. Dopo la prima selezione gli studenti hanno scritto una recensione sul film preferito analizzandone l’aspetto tecnico ed inserendo le proprie impressioni. Il progetto si è svolto sotto la supervisione della docente di Discipline Audiovisive, prof.ssa Eleonora Balloni in collaborazione con Agiscuola, Cinema “Il Nuovo” e il professor Lorenzo Moretti.



Lara Bucci prima classificata, prenderà parte della giuria al Premio Leoncino d’oro, in occasione della 78esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la regione Liguria, mentre il secondo classificato Thomas Bruschi parteciperà al Campus Cinema Scuola Giovani a Roma. Complimenti ai ragazzi per la loro straordinaria vittoria. Ancora una volta il liceo Artistico Cardarelli si conferma essere una scuola di eccellenza e innovazione.