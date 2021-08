Viaggio, memoria, scoperta, in Piazza Europa "Supernova"

La Spezia - Supernova è un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l'uno per l'altro. In Supernova i protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci, raccontano una storia emozionante. Il film sarà presentato in anteprima in Piazza Europa, martedi 24 agosto alle 21. Il tema del film è viaggio, memoria, scoperta. Durante il viaggio il loro rapporto viene analizzato e vengono fuori contrasti, pensieri conflittuali, incomprensioni e difficoltà, prima della fine, dovranno capire qual è il senso del loro amore. Protagonisti sono Colin Firth nei panni di Sam e Stanley Tucci in quelli di Tasker. I due attori rappresentano il fulcro di tutta la produzione. Per entrambi rumors su una possibile nomination agli Oscar.



