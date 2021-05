Via al Festival Internazionale d'Organo Città della Spezia

La Spezia - L'Associazione Musicale César Franck è lieta di presentare il XXIX Festival Internazionale d' Organo ' Il Suono Del Tempo (21 maggio - 18 giugno), realizzato in collaborazione con la Diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, col sostegno del Comune della Spezia e col contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell’identita` culturale del territorio. L' Associazione César Franck, è da sempre impegnata nella divulgazione della grande musica organistica e nella continua manutenzione degli strumenti, indispensabile ai fini della conservazione di queste meravigliose macchine da musica.



Sei i concerti in programma, che si terranno nelle principali chiese della Spezia e che vedranno importanti ospiti internazionali esibirsi con alcuni degli strumenti più significativi della provincia. In occasione dell' Anno di Dante una serata sarà dedicata al Sommo Poeta, con la lettura di brani della sua opera insieme al suono dell' organo. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 21 maggio alle 18.45: Gabriele Giacomelli, organista e musicologo riconosciuto a livello internazionale, si esibirà presso la Chiesa dei SS. Giovanni e Agostino. La chiesa, incorniciata dalle strette vie del quartiere del Torretto, è la più antica del centro città (metà del XVI secolo). Risparmiata dai bombardamenti dell' ultima guerra, mostra numerose testimonianze artistiche (Bernardino Lanino, Domenico Fiasella, Marcello Tommasi) databili dal XVI al XX secolo. Risale invece al 1823 il suo organo Serassi, il più antico ancora in funzione in città.

Dopo molti mesi di emergenza, legati alla diffusione del virus Covid 19, l’Associazione Musicale César Franck è fra i primi operatori a riprendere l' attività concertistica. Una attenta organizzazione e gestione degli spazi, in linea con le normative in vigore, garantisce la massima sicurezza del pubblico e degli artisti, per offrire al contempo una fruizione ottimale degli eventi. Anche in questa ottica, l' orario dei concerti è stato anticipato alle 18.45. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.



Il Cartellone:

venerdi 21 maggio ore 18.45

La Spezia - Chiesa SS Giovanni e Agostino

GABRIELE GIACOMELLI – organo



venerdi` 28 maggio ore 18.45

La Spezia - Chiesa SS Giovanni e Agostino

CHRISTIAN TARABBIA organo



domenica 30 maggio ore 18.45

La Spezia – Chiesa Sacro Cuore di Gesù

LA COMMEDIA DIVINA - Omaggio a Dante Alighieri

MAURO BARABANI

ANTONELLA CARIGNANI

PATRIZIA LAZZARINI

ALESSIO MARCHETTI - voci recitanti

FERRUCCIO BARTOLETTI - organo



venerdi 4 giugno ore 18.45

Fezzano – Chiesa San Giovanni Battista

LEONHARD TUTZER - organo



venerdi 11 giugno ore 18.45

La Spezia – Chiesa Nostra Signora della Salute

PEDRO ALBERTO SÀNCHEZ - organo



venerdi 18 giugno ore 18.45

Fezzano – Chiesa San Giovanni Battista

JAN VERMEIRE - organo