Venerdì e sabato il libro a favore della gente di mare

La Spezia - Si terrà venerdì e sabato alla Spezia un’iniziativa benefica a favore della gente del mare. E questo tramite la parrocchia portuale “Stella maris”, guidata dal parroco fra Gianluigi Ameglio, che divide il suo tempo tra superiore della comunità dei frati minori francescani di Gaggiola e guida pastorale dei tanti marittimi spezzini. L’azione della parrocchia, oltre che di carattere pastorale e religioso, non ha però mai trascurato i bisogni dei marittimi, molti dei quali approdano alla Spezia lontani dai luoghi di origine e dalle famiglie. Le difficoltà delle gente di mare sono poi aumentate notevolmente nei lunghi mesi della pandemia, quando molte navi sono rimaste bloccate in porto, con gli equipaggi non autorizzati a sbarcare.



La “Stella maris” non ha mai mancato di dare a tutti il proprio sostegno, spirituale e materiale. Anche per ringraziarla di questo, l’Autorità del Sistema portuale Spezia - Marina di Carrara ha organizzato un evento di beneficenza aperto alla città. Venerdì e sabato, in largo Fiorillo, davanti alla Capitaneria di porto, verrà offerto a tutti - con offerta minima di 10 euro - un libro ricco di immagini e di notizie che ripercorre eventi e storie della “festa della Marineria” tenuta alla Spezia negli anni 2013 e 2015. Il ricavato sarà interamente devoluto a “Stella maris”. Tutti gli spezzini sono invitati, in quei giorni, a fare la loro offerta.