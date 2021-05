Una retrospettiva online dedicata allo scultore Italo Bernardini

La Spezia - Con una retrospettiva on line, visibile sul sito www.ucailaspezia.org, la sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani ricorda il trentennale della morte dello scultore Italo Bernardini (1905-1991), che il presidente Guido Barbagli ricorda come “un esemplare cristiano che ha dedicato la vita all’arte, traendone continue motivazioni etiche ed estetiche”. La mostra, curata da Valerio Cremolini e da Fabrizio Mismas, ci ripresenta Bernardini tutt’altro che come testimone passivo nel trasferire nel legno (materia preferita), nella terracotta o nel bronzo momenti angosciosi e drammatici della storia dell'uomo, nella quale si manifesta comunque la presenza salvifica di Dio. Lo scultore, allievo di Angiolo Del Santo, visse a lungo negli Stati Uniti, ma alla Spezia ha lasciato importanti opere sia religiose sia civili: così nel santuario di Gaggiola, in quello di Santa Rita, nelle chiese di Santa Maria Assunta e di Nostra Signora della Salute, nelle parrocchiali di Lerici, San Terenzo, Montemarcello, nel cimitero dei Boschetti. Di rilievo il busto in bronzo a Teseo Tesei, esposto nel Museo Tecnico Navale.