Un rinforzo da Oltreoceano, la Cestistica ingaggia Alyssa Cerino

La Spezia - Arriva dal Canada il quarto innesto della Cestistica: il nuovo acquisto è Alyssa Cerino, ala classe ’97, 185 cm, proveniente dalla Carleton University, dove nell’ultima stagione ha viaggiato a 15,1 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Ecco le sue prime parole da bianconera:



“Ho tanta voglia di cominciare questa nuova avventura e voglio ringraziare coach Corsolini e la società per questa opportunità. In passato sono già stata in Italia un paio di volte, sono molto contenta di poterci tornare. Ho scelto di giocare qui perché il livello del campionato è molto alto, ma soprattutto ho scelto la Cestistica per la coesione che ha la squadra in campo e per lo stile di gioco dinamico che adotteremo quest’anno, uno dei miei preferiti. Mi son sentita a mio agio fin dai primi contatti col club, dall’allenatore alla dirigenza, e son sicura che mi ambienterò alla grande in tutto e per tutto. A livello di gioco mi ritengo più una realizzatrice interna a cui piace però anche attaccare, creare per le compagne e mettere pressione alla difesa avversaria. Tra l’altro, la città è bellissima! Mi aspetto grandi cose per questa stagione e di puntare ai primi posti del campionato”.