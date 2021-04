Un progetto di crowdfunding per la pubblicazione “Humans of Cinque Terre”

La Spezia - "Siamo gli umani delle Cinque Terre": è questo il refrain del video di promozione di "Humans of Cinque Terre". Cinque villaggi, cinquanta storie, cinquanta ritratti: diapositive vive e vivide di un pezzo di mondo che cambia forse più lentamente di altri, ma la cui anima è necessario preservare. Da oggi è quindi possibile sostenere il progetto tramite la piattaforma "Kickstarter" a questo link: https://www.kickstarter.com/projects/mitilanti/humans-of-cinque-terre



Con un sistema di donazioni crescenti, i sostenitori potranno assicurarsi in anteprima una copia autografata del prezioso volume fotografico, delle litografie esclusive e altre ricompense pensate appositamente per supportare il progetto.

"Humans of Cinque Terre" è il frutto di una meticolosa raccolta artigianale, durata più di due anni, delle storie di chi è nato o ha scelto di vivere, lavorare, amare in questo tratto di costa unico al mondo.

Il progetto è stato ideato e promosso dall'associazione di promozione sociale dei Mitilanti, e ha ottenuto un contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell’identità culturale del territorio. Le interviste sono state sbobinate "in presa diretta" da Filippo Lubrano, giornalista e poeta del collettivo con la maglia a righe spezzino, mentre i ritratti originali sono del fotografo Andrea Luporini.



Completa il team tutto spezzino l'elegante lavoro di editing e la realizzazione del sito a cura di APE Consulting, composto da Filippo Maria Giorgi e Fabio Bonini. "Humans of Cinque Terre non è un progetto sulle tradizioni" si legge nella prefazione al libro di Filippo Lubrano "O meglio, non è un progetto che nasce per essere un progetto sulle tradizioni: la sua materia è il contemporaneo, il necessario. (…) Non vuole confermare stereotipi, né negarli. Ma le tradizioni lo attraversano, in maniera naturale e inaspettata, in ogni emanazione delle persone che lo vivono". Il progetto, che si ispira esplicitamente alla celebre e fortunata esperienza di "Humans of New York", è disponibile nella doppia versione italiana e inglese, con proof-reading a cura di Amy Ingram, americana ormai parte integrante della comunità di Riomaggiore. Il sito ufficiale sarà online nei prossimi giorni cliccando www.humansofcinqueterre.com



Clicca qui, per acquistare una copia del libro o altre ricompense in anteprima:



Link alla pagina Facebook: www.facebook.com/humansofcinqueterre

Pagina Instagram: www.instagram.com/humansofcinqueterre