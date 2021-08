Un mediometraggio e una band che lo musica in diretta: venerdì in Piazza Europa

La Spezia - Sarà una serata di cinema e musica quella di giovedì 26 agosto in Piazza Europa. Fa tappa anche in riva al Golfo il tour di Asado Film, il collettivo italiano di musicisti e filmaker di cui fa parte anche lo spezzino Matteo Fiorino che ha realizzato “Rude boys”, spettacolo di cinema e musica dal vivo. Immaginate di vedere sul palco i musicisti che suonano la colonna sonora del mediometraggio interpretato dalla band stessa, protagonista della puntata del telefilm a metà tra trash e azione immaginato, scritto, diretto e interpretato dagli stessi artisti. Il gruppo è formato da Francesco Traverso, regista e musicista nella band di Edoardo Cremonese, Olmo Martellacci, bassista/tastierista degli Ex-Otago, Matteo Fiorino, cantautore che alla Spezia non ha bisogno di presentazioni, e il dubmaster U'Elettronicu, al secolo Gabriele Repetto. Inizio fissato alle ore 21.



A seguire, dopo il successo internazionale di Parasite, ecco "Madre", del regista Bong Joon-ho, attualmente uno dei nomi più caldi del panorama cinematografico mondiale. Capolavoro del cinema coreano contemporaneo diretto dallo stesso Bong Joon-ho, racconta la storia di Yoon Do-joon, un ragazzo con dei grossi deficit mentali che vive con la madre in una piccola cittadina della Corea del Sud. Un giorno il cadavere di una studentessa viene ritrovato su una terrazza in una posizione equivoca, gettando nello sconforto l'intero villaggio. Le prove sono pochissime e tutt'altro che schiaccianti, ma guidano gli investigatori al povero ragazzo, Le poche e per nulla schiaccianti prove portano subito al ragazzo, tanto che alla polizia bastano per accusarlo di omicidio e chiudere subito il caso. La madre però è convinta dell'innocenza del figlio e farà di tutto per scoprire il vero colpevole . All'epoca della sua uscita il film venne inserito nelle top10 dell'anno delle maggiori riviste di critica cinematografica, compresa quella illustre dei Cahiers du cinéma.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.