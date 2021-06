Tre sere con "The Father", il film che ha dato l'Oscar a Anthony Hopkins

La Spezia - Da venerdì 18 a domenica 20 giugno alle 21.15 nell'arena cinematografica di Piazza Europa, ecco "The Father", il film grazie al quale Sir Anthony Hopkins, magnifico ragazzo di 83 anni ha appena vinto il suo secondo Oscar. A ogni scena di "The Father" siamo, letteralmente, spaesati. Volti sconosciuti, volti e nomi e persone che si confondono. Spesso non capiamo chi abbiamo di fronte. Al pari di Anthony, protagonista assoluto della storia. Come lui - con lui - sentiamo voci familiari, ma senza viso, nel buio della notte… Emblematico che il personaggio si chiami come l'attore (nella realtà in formissima) che lo interpreta e ne condivida la data di nascita (31 dicembre 1937). Un uomo agé, Hopkins, che ha sentito tantissimo il personaggio. Pur di avere Sir Anthony protagonista, Florian Zeller ha rimandato di tre anni le riprese: "Se avesse rifiutato avrei trasferito tutto a Parigi, con dialoghi francesi" - ha osservato l'autore. Il film ci costringe a fare un'esperienza “altra”, calandosi completamente in un personaggio diverso da noi.Cosa c'è di più alto – cinematograficamente ed eticamente – di riuscire a immedesimarci in “altro” da noi?



