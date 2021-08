Tour in notturna della città a bordo di un mezzo d'epoca

La Spezia - Da un'idea di Marco Tarabugi in collaborazione con Ass. Fitram e Associazione Guide Turistiche Liguria venerdì 6 agosto e venerdì 13 agosto vengono organizzati due tour della Spezia in notturna a bordo di un mezzo d’epoca dell’Ass. Fitram che toccheranno i punti panoramici della città, che nel corso del tragitto sarà 'raccontata' da guide turistiche. Per prenotare (i posti sono limitati) chiamare l’Associazione Guide Turistiche al numero 366 715 7217.