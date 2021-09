Tornano in Piazza Brin i giochi di una volta

La Spezia - A partire da domani, giovedì 2 settembre, Prospezia Ciassa Brin, in collaborazione con Pallavolo Don Bosco, sezione Giochi di una volta (Giancarlo Guani), organizza un pomeriggio settimanale di intrattenimento per i bambini in piazza Brin con il patrocinio del Comune della Spezia. Tutti i bambini che parteciperanno saranno coinvolti e si divertiranno a fare la corsa coi sacchi, il tiro alla fune e altri giochi semplici ma molto divertenti insegnati dal mitico Giba, una vera istituzione in questo campo. In via eccezionale verrà a giocare anche Mimo Ramon. Presenti in piazza il 2 - 9 - 16 - 23 settembre dalle 17.30 alle 19, non serve la prenotazione e sarà tutto gratuito, naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid.