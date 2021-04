Torna il Poetry take away dei Mitilanti

La Spezia - Ritorna, il Poetry Take Away dei Mitilanti, collettivo di poeti performativi spezzini, già protagonisti di molte iniziative in città, dai poetry slam, al call center poetico, fino a Sail In vero e proprio drive in acquatico, andato in scena lo scorso agosto in mezzo al golfo.

Quello delle poesie d’asporto, performance che è anche un chiaro richiamo verso una sensibilizzazione e una solidarietà a una delle categorie messe più in difficoltà dalla crisi sanitaria, è un format in realtà molto semplice. Come in un normale ristorante si possono ordinare, dal menù approntato dai Mitilanti, le varie “pietanze” (ognuna corrispondente a un tipo di poesia), si effettua poi l’ordine con un messaggio WhatsApp e, infine, si passa a ritirare l’ascolto al citofono di Via Fiume 12.

Tutto avviene, ovviamente, nel rispetto delle norme anticovid: il citofono viene igienizzato ad ogni ascolto.

“Poetry Take Away – fanno sapere i Mitilanti dal loro quartier generale – è un tentativo di superare le difficoltà attuali ad avere momenti di socialità e a proporre cultura. E tenta di farlo utilizzando e reinterpretando la realtà che ci troviamo giocoforza a vivere. Esattamente come non si può andare ad un ristorante, non si può andare a un reading di poesia, o a uno spettacolo teatrale: per questo abbiamo pensato di proporre lo spettacolo con le stesse dinamiche a cui è costretto il mondo della ristorazione”.

L’appuntamento con la seconda edizione di Poetry Take Away è per questa domenica, 11 aprile, dalle ore 15 alle ore 19.

“La prima edizione – commentano ancora i Mitilanti – è andata oltre le nostre aspettative, abbiamo servito circa dieci persone all’ora e ottenuto riscontri estremamente positivi dai nostri clienti. E per questa nuova edizione abbiamo già ricevuto un certo numero di prenotazioni”.

Il menù è stato rinnovato, rispetto alla scorsa performance, in modo da consentire anche a chi avesse già partecipato una maggior possibilità di scelta.

Di seguito le portate disponibili: KM.0 (poesia del territorio), Royal with cheese (poesia americana), Borsch (russa), Souvlaki (greca), Dello chef (poesie dei Mitilanti), Cucina molecolare (poesia sperimentale), Fuori menù. Disponibili inoltre le voci Dessert (haiku e poesie brevi) e Caffè & Amaro (aforismi), che possono essere ordinati in aggiunta a un’altra pietanza.

Le prenotazioni sono possibili con un messaggio WhatsApp al 3792288015