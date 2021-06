Torna gratis al cinema con... Lassie, in piazza Europa

La Spezia - Di solito, sorseggiare un bicchiere guardando un film e con il cane che sonnecchia sul divano (o magari in grembo) è una cosa che si può fare solo in casa propria. Ma Lunedi 21 giugno in Piazza Europa ore 21.15 con la prima del film "Lassie torna a casa" si è riusciti nell'impresa di mettere d'accordo cinofili e cinefili, aprendo le sue porte anche ai fidati quattro zampe. Piazza Europa è la prima arena cinematografica dog-friendly dove si può assistere al film insieme al proprio cucciolotto, per ogni proprietario di cane l'ingresso è gratuito , paga solo l'eventuale accompagnatore. Quanto alle regole da seguire, poche ma fondamentali: lasciare il posto pulito e in ordine dopo la visione, raccogliendo ovviamente eventuali "ricordini canini"



Insieme al pastore tedesco Rin tin tin e al cavallo Furia, il pastore scozzese Lassie è uno dei grandi protagonisti di film avventurosi per ragazzi che Hollywood ha reso memorabili. La storia di Lassie inizia negli anni ’40, con il successo “Lassie Come Home” (1943) con Elizabeth Taylor; nei decenni successivi non sono mancati adattamenti tra cinema e Tv, storie tutte giocate sull’intesa tra bambino e animale. A distanza di quasi ottant’anni si registra una nuova avventura del cane di razza Collie, per la prima volta in Germania. “Lassie. Torna a casa” di Hanno Olderdissen è un road movie marcato da giocosità e tenerezza, pensato per un pubblico di bambini e famiglie; un favola educativa che mette a tema il legame con gli animali, il dialogo padre-figlio, nonno-nipote, ma anche le insidie del bullismo e l’importanza della scuola nell’appianare le fratture.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente. I possessori di Card Abbonamento con ingressi prepagati, hanno proirità di entrata, previa cominicazione msg Whatsapp dello spettacolo interessato. A tali utenti verrà data risposta con indicazione fila e posto assegnato. Specificare se si è proprietari di cane per avere l'ingresso omaggio.