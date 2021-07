The Kolors in concerto in Piazza Europa a ferragosto

La Spezia - Il "Cabriolet Panama Tour" dei The Kolors sbarca in Piazza Europa domenica 15 agosto. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall' amministratore delegato di Lsct Alfredo Scalisi. Un evento organizzato da Lsct in collaborazione con il Comune della Spezia in occasione del 50esimo anno di attività di Lsct alla Spezia.

"The Kolors torneranno, quindi, ad esibirsi dal vivo con "Cabriolet Panorama Tour" - si legge in una nota del Comune della Spezia -. Dopo il successo ottenuto con brani come "Pensare male", "Los Angeles", "Non È Vero" E "Mal di gola" e i primi posti della classifica radio, la band multiplatino tornata col nuovo singolo Electro Funk "Cabriolet Panorama" ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità per il ritiro biglietti e tutte le informazioni per accedere all'area del concerto".

Appassionati di rock e musica elettronica, i The Kolors con Stash Fiordispino alla voce e chitarra, il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mona ai synth iniziano a collaborare a Milano nel 2009, anno in cui arriva anche il primo ingaggio professionale che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi e conosciuti della città: le Scimmie. II loro nome inizia a crescere all'interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l'inedito "I Don't Give A Funk", brano che entra nella programmazione di Mtv New Generation con un video al quale partecipa l'amico Andy dei Bluvertigo. La gavetta live li porta ad esibirsi in alcune date all'estero tra Stoccolma, Berlino e Londra, per poi tornare in Italia per aprire i concerti italiani di Paolo Nutini (luglio 2012), Gossip (novembre 2012), Hurts (marzo 2013) ed esibirsi come special guest della data romana di Atoms For Peace (giugno 2013). Nel 2015 si aggiudicano la vittoria del programma TV "Amici" portandosi a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicano l'album "Out" (su etichetta Baraonda/Artist First) che arriva al primo posto della classifica degli album piti venduti in Italia, posizione che rr.. per 12 settimane consecutive (un record), portandosi a casa 4 dischi dl Platino. A trainare il successo del disco è li singolo "Everytime", brano - certificato platino tra i più programmati dalle radio Italiane e scelto come colonna sonora degli spot Vodafone. Da luglio a settembre i The Kolors suonano in tutta Italia con un tour sold out, esibendosi anche all'Open Air Theatre ci; Expo 2015 davanti a più di 10.000 spettatori, vengono nominati come Best Italian Act agli Mtv European Music Awards 2015 e si guadagnano la copertina dell'edizione italiana di Rolling Stone. La band trionfa ai KW* s Choice Awards 2016 di NIckelodeon (nella categoria "Cantante italiano preferito") e ai Tim Music On Stage Awards come "Migliore Fan Base", "Talento Italiano del Futuro" e 'Miglior Look".

I The Kolors si esibiscono ai Wind Music Awards 2016 ricevendo il premio per il multiplatino del disco ''Out" e il 19 giugno partecipano agli Italian MTV Awards 2016 dove vincono nella categoria "Best Performance" e ritirano il premio "Mtv History". Nel frattempo, continuano a suonare dal vivo festeggiando il cold out per i due concerti evento all'Alcatraz di Milano e all'Atlantico di Roma del "The Kolors Uve 2016" e aprendo il concerto romano dei THE1975, band inglese ai primi posti in tutte le classifiche. Nel maggio 2017 esce "YOU". il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo "What happened Last Night" feat. Gucci Mane & Daddy's Groove. Il brano, che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer, è accompagnato da un video girato a Tokyo dai ragazzi di YouNuts!. Alla parte tecnica del disco hanno collaborato anche Tommaso Colliva (Muse) e Mark "Spike" Stent con il suo team (Ed Sheeran, Beyoncé, One Republic). Dopo il secondo singolo estratto dall'album, "Crazy", che vede ancora la band aggirarsi per le strade della capitale giapponese, il 20 ottobre arriva in radio la ballad "Don't Understand".

A febbraio 2018 i The Kolors partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, 'Frida (mai, mai, mai)", brano che ha totalizzato più di 14 milioni di visualizzazioni su youtube e ha avuto un ottimo riscontro radiofonico. Ma e nel live che la band dà il meglio di sé e il resto dell'anno si esibiscono in giro per l'Italia presentando dal vivo il nuovo singolo "Come le onde" che li vede duettare con 1-Ax. Il brano regala alla band oltre 3 milioni di stream e più di 6 7 milioni di view. il 15 marzo 2019 esce il singolo "Pensare male", in coppia con Elodie brano che diventa in breve tempo un successo sia radiofonico (per 3 settimane consecutive in vetta alla classifica dei singoli più programmati dalle radio italiane) e digitale (disco di Paltino con oltre 41 milioni di view) Il 2019 si chiude con un altro inedito, questa volta in coppia con Guè Pequeno dal titolo "Los Angeles". anch'esso molto apprezzato dalle radio che in breve tempo supera quota 3.8 milioni di stream e 4.9 milioni di view. A distanza di 8 mesi, nel maggio 2020 esce "Non è vero", altro successo sia radio che digitale con oltre 5 milioni di views a cui segue nel gennaio 2021 l'inedita "Mal dl Gola".



(foto: repertorio)