The Kolors, da Amici a Piazza Europa per i 50 anni di Lsct

La Spezia - Conto alla rovescia per il concerto dei The Kolors, evento musicale clou del Ferragosto alla Spezia. Domenica 15 agosto alle 21.30 in Piazza Europa il gruppo tornerà ad esibirsi dal vivo con “Cabriolet panorama tour”.

Un evento organizzato da Lsct, in collaborazione con il Comune della Spezia, per festeggiare con tutta la città i 50 anni di attività di Lsct alla Spezia.



L’Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, oppure presso la biglietteria di Spezia Risorse, in via Pascoli n. 64 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30/13, il sabato dalle 9 alle 12). La sera dello spettacolo il botteghino sarà aperto a partire dalle 19 fino ad inizio spettacolo presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa



E’ possibile inoltre effettuare la prenotazione per mail, scrivendo a info@teatrocivico.it , indicando tutti i nominativi di coloro per cui si richiedono i biglietti e un recapito telefonico. Si ricorda che per accedere agli spettacoli a partire dai 12 anni di età è necessario essere in possesso del Green Pass ed esibirlo all’ingresso.



I biglietti prenotati possono essere ritirati presso il Botteghino del Teatro Civico durante gli orari di apertura o la sera stessa del concerto, presso la postazione di ritiro biglietti sotto i portici di Piazza Europa, dalle 19 fino alle 21. In caso di mancato ritiro entro le 21, i biglietti saranno rimessi in distribuzione.



Considerata la forte affluenza di pubblico, al fine di garantire un accesso ordinato all’ingresso, l’area concerto verrà aperta a partire dalle 20.30. Si raccomanda agli spettatori di presentarsi con la massima puntualità.





Info: tel. 0187-727521