Teatro Civico, un fine settimana di prove per due spettacoli

La Spezia - In attesa della riapertura al pubblico con lo spettacolo che vede protagonista Patrizio Oliva, il Teatro Civico continua a mettere a disposizione il proprio palcoscenico alle Associazioni culturali del territorio spezzino. Lo scorso fine settimana la Compagnia degli Enigmatici e quella dei Giovani sognaTTori – che fanno parte dell’Associazione Culturale Nadar – sono state impegnate nelle prove dei due spettacoli “Quale Verità” e “Il Processo della vergogna”. “Intendo esprimere la mia gratitudine nei confronti della direzione del Teatro Civico e di tutto il personale, per l’accoglienza ricevuta in questi due giornate indimenticabili. – afferma la presidente di Nadar Fabrizia Fazi - In questo periodo nel quale il teatro e il cinema, insieme ad altri ambiti lavorativi, sono stati così fortemente penalizzati dalla devastante pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, respirare in un teatro per noi che lo amiamo è stato un momento prezioso e significativo che ci ha commosso. L’Associazione Culturale Nadar e tutti i suoi soci ringraziano per questa opportunità ricevuta”. Nell’ambito della open call “Il Teatro Civico per le Associazioni della Spezia”, ad essere ospitate in teatro per prove ed attività di laboratorio saranno nelle prossime settimane Danseavie Corpo Unico, Associazione Culturale Centro Studi Danza, Compagnia La Corte e Circolo Studio Danza ‘82.