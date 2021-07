Tattoo in mostra, parte l'iniziativa della Loggia de' Banchi

La Spezia - Tatuatori spezzini protagonisti alla Loggia de Banchi. A partire dal pomeriggio odierno il popolare locale del centro storico inizia una lunga parentesi espositiva dedicata al settore. A turno, gli studi di tatoo disseminati nella provincia spezzina si alterneranno con una serie di proposte: bozze fatte a meno, disegni, stampe, molte delle quali finite poi sulle pelli dei loro clienti, in modo permanente. Una serie di momenti espostivi che accompagneranno gli avventori per tutta l’estate sino ad autunno inoltrato. Si parte con Mara Tattoo Studio che ha da poco spostato il suo quartier generale a Bottagna, nel Comune di Vezzano Ligure. La Loggia a questo proposito invita tutti i rappresentati del settore a tatoo a cogliere l’occasione per mettersi in mostra e far conoscere le proprie creazioni.