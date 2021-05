Suono del tempo, Gabriele Giacomelli in concerto nella chiesa di San Giovanni e Agostino

La Spezia - L’ Associazione Musicale Cesar Franck vi da appuntamento a venerdi 21 maggio presso la chiesa SS Giovanni e Agostino di La Spezia per il primo concerto del XXIX Festival “Il Suono del Tempo”, realizzato in collaborazione con la Diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, col sostegno del Comune della Spezia e col contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell’identita` culturale del territorio.



Sara` protagonista Gabriele Giacomelli, musicista dalla intensa attivita` concertistica tra i piu` apprezzati a livello internazionale e musicologo con diverse pubblicazioni all’ attivo. Si esibira` all’ organo Serassi con un programma che dal “Postcomunio” di Zipoli fino all’ Offertorio di Verdi sara` una vera storia della musica.



L’ organo e` il piu` antico ancora in funzione in citta`: costruito nel 1823 dalla fabbrica della famiglia Serassi, la piu` importante fabbrica italiana del tempo, e` uno strumento dal carattere tipicamente ottocentesco per la ricchezza dei colori, in particolare nei singoli registri a imitazione di trombe e flauti e dal ripieno molto luminoso.



Il concerto si terra` nella chiesa SS Giovanni e Agostino, tra le piu` antiche della citta` e custode di significative opere d’ arte: da una pala cinquecentesca di Bernardino Lanino a una Madonna del Suffragio di Domenico Fiasella, fino al novecentesco portale in bronzo di Marcello Tommasi



Musiche di Ferrini, Picchi, Zipoli, Haendel, Pescetti, Boccherini, Beethoven, Puccini, Verdi Inizio concerto ore 18,45, ingresso libero