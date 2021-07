Successo per lo spettacolo “Ho conosciuto il dolore”

La Spezia - Grande successo di pubblico domenica 25 luglio alle 21.30 in piazza De Andrè a Sarzana per lo spettacolo “Ho conosciuto il dolore” messo in scena dall’A.S.D. Theatre Dance per la regia di Gianfranco Petricciani e le coreografie di Marina Fontanini. Nonostante la concomitanza del concerto del celebre cantante cileno Manuchao in piazza Matteotti, la piazza di via Landinelli, di fronte al palco dedicato a Fabrizio De Andrè, era gremita di persone: in molti infatti hanno preferito commuoversi al racconto recitato e danzato delle diverse forme di dolore che accompagnano la vita dell’uomo, dalla follia all’emarginazione del diverso, dalla guerra alla depressione e alla malattia, con un finale di speranza nella forza dell’uomo che è in grado di vincere sempre e ripartire con coraggio.



Sulle note di canzoni famose tra cui “Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi e “Ho conosciuto il dolore” di Roberto Vecchioni le danzatrici hanno strappato applausi e qualche lacrima in un crescendo di emozioni e speranza nel futuro, rappresentata simbolicamente dalla rottura di una lunga catena alla fine dello spettacolo. La compagnia del Theatre Dance riproporrà lo spettacolo tra l’11 e il 12 settembre a Caprigliola.