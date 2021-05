Studenti del Pacinotti partecipano al concorso “Scripta Legamus”, basta un like per votarli

La Spezia - Gli studenti del Liceo Pacinotti non si lasciano intimorire dalle insidie provocate dall’emergenza epidemiologica e reagiscono con un “tuffo” nella acque lustrali della cultura.

La classe 4B del Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di La Spezia ha partecipato al Concorso Nazionale "Scripta legamus", promosso dalla prestigiosa "Associazione italiana di cultura classica, il cui bando richiedeva di illustrare un'epigrafe latina della propria città, realizzando un breve video di pochi minuti.

Gli studenti, coordinati dal docente di Lettere, prof. Riccardo Barotti, hanno scelto di presentare le iscrizioni latine presenti su "Palazzo Sprugola", lo storico edificio situato tra via Colombo e via dei Mille a La Spezia: un'occasione per conoscere meglio o riscoprire una pagina importante del passato cittadino, quando il torrente Sprugola, attraversando l'abitato, alimentava un laghetto, poi prosciugato, tra le case. Come ricorda l’iscrizione sulla facciata del palazzo, nell’antichità alla sorgente veniva riconosciuta una natura divina.

Al concorso ha partecipato l’intera classe organizzando il lavoro in due gruppi: un primo gruppo ha curato il testo del video mentre l'altro gruppo si è occupato della realizzazione,delle riprese e del montaggio finale del filmato, intitolato “Lympha patrum” .

La premiazione del concorso è prevista per il 13 maggio, nell'ambito del Festival del cinema del mondo antico.

Da parte di tutto il Liceo complimenti vivissimi al prof.Barotti e ai suoi studenti.



Per visionare il video realizzato si allega il link e si rivolge a tutti l'invito a votarlo con un "mi piace". Il video più votato sarà infatti proiettato nella giornata della premiazione: