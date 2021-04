Spezia’s Confidential è in edicola col numero di Pasqua

La Spezia - E’ in edicola, fino al 9 maggio 2021, la 62° edizione pasquale di Spezia’s Confidential. Il periodico, in vendita al prezzo “covid” di € 1,50, apre con un forte segnale di fiducia: Rieccoci, il Covid non ci ferma; ampio spazio dedicato allo Spezia in Serie A: grazie Volpi, benvenuto mister Platek, tifoso spezzino al cardiopalma, in Serie A grazie al Covid e il pagellone semestrale; il Sindaco Pierluigi Peracchini e i suoi primi 4 anni; cronache dal futuro; il Risiko della politica; il Basket e il Wolley spezzini; politici bocciati; architetti sogni e incompiute; vip e personaggi con foto voti e aggettivi; la fiera di San Giuseppe; le vignette di Vigo e molto altro ancora…