Solidarietà, i regali di "Siamo tutti babbo Natale" anche ai bimbi della comunità dominicana

La Spezia - Un’iniziativa certamente riuscita, grazie al cuore grande degli spezzini. L’idea originaria era stata di Laura Porcile, gestrice del Determinal, il locale attiguo al ponte Thaon de Revel, che con Andrea Buondonno promosse in occasione delle promosso “Siamo tutti babbo Natale“. I due, entrambi parte del direttivo della Piazza Comune, aveva lanciato sui social l’iniziativa, con l'adesione di Confcommercio, per raccogliere doni da destinare ai bimbi meno fortunati. E dopo le consegne natalizie ai frati di Gaggiola e a don Piero, frate del carcere per i reclusi di Villa Andreino, questo pomeriggio nella chiesa di Piazza Brin, in occasione della messa per la comunità domenicana, verranno consegnati gli ultimi regali raccolti ai bimbi della comunità.