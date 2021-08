Simon Le Bon "gusta" la Palmaria alla Locanda Lorena

La Spezia - "Wild boys always shine". Così i Duran Duran negli anni '80 scalavano le classifiche mondiali affermandosi sempre di più come icone della musica. I Duran Duran e Simon Le Bon non hanno mai smesso di brillare e la conferma arriva anche dalla comparsata che il frontman ha fatto oggi sull'Isola Palmaria, gustandosi le meraviglie culinarie della Locanda Lorena. In splendida forma e con il volto rilassato si è fatto immortalare. Nella giornata di ieri ha fatto anche un passo a Portofino.

Venendo all'oggi: Simon Le Bon si è anche fermato a salutare i titolari non prima di aver assaggiato tutto: dall'aragosta alla catalana, agli spaghetti alla Giuseppe e la tradizionale orata al sale.

La sua presenza non è passata inosservata e si è concesso anche uno scatto con il celebre fotografo Claudio Barontini.