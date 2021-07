Sette Summer Nights accendono il Brugnato 5Terre Outlet Village

La Spezia - Da sabato 10 luglio e per sette sabati fino al 21 agosto, a partire dalle 21.00, le notti di Brugnato 5Terre Outlet Village si illumineranno grazie alla magia dello spettacolo offerto dalle Summer Nights. Sette appuntamenti esclusivi con la musica live, la poesia ed il teatro per sette serate d’estate che si preannunciano imperdibili. In occasione di tutte le esibizioni in calendario il Centro resterà aperto fino alle 23.00.



Le prime tre date in calendario saranno all’insegna del mix tra musica e parole, e vedranno il contributo di prestigio dell’attore, autore e regista teatrale Roberto Alinghieri, che sarà protagonista di tre suggestive performance.

Si inizia sabato 10 luglio con lo spettacolo Summertime, un vero e proprio omaggio al sassofono, che nasce come strumento per le bande militare e diventa poi elemento imprescindibile per tanti generi musicali come ad esempio il jazz. La serata vedrà un alternarsi tra le parole di Raymond Carver e Charles Bukowski con le musiche di George Gershwin, Scott Joplin e molti altri eseguite dall’Exclusive Saxophone Quartet.

Si prosegue il 17 luglio con Caro Lucio Dalla, una serata speciale in cui saranno protagonisti i versi scritti dall’indimenticato cantautore bolognese, uno dei più innovativi e versatili interpreti della canzone italiana e la magia della sua musica, un vibrante caleidoscopio di ritmi e stili differenti, dal blues al rock, dal soul al rythm & blues.

Sabato 24 luglio sarà invece protagonista Il Pranzo di Babette, il racconto di Karen Blixen da cui fu tratto il celebre film premiato con l’Oscar come miglior film straniero nel 1988. Per questo appuntamento Alinghieri leggerà alcuni divertenti passaggi del libro, intervallato dalla musica live di Stefano Cabrera (violoncello e tastiere) e Flavia Barbacetto (voce) che eseguiranno brani che hanno fatto la storia della musica italiana di Mina, Giorgio Conte, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e molti altri.



A seguire, dal 31 luglio, sarà protagonista il jazz con quattro esclusive serate dedicate a questo genere musicale in grado di affascinare con le sue atmosfere magiche.

Il primo appuntamento è con lo spettacolo Sulle note di Louis Armstrong, protagoniste le musiche di uno dei più famosi musicisti jazz del ventesimo secolo magistralmente eseguite da Fabio Boltro, Lorenzo Cimino e la Tigullio Big Band.

Sabato 7 agosto imperdibile l’appuntamento con la voce preziosa di Rossana Casale, che con il progetto Rossana Casale Ballads Duo avrà modo di incantare il pubblico di Brugnato con un concerto piano-voce che farà risplendere la sua anima jazz e le note del maestro Luigi Bonafede.

La serata del 14 agosto sarà dedicata ad uno dei nomi leggendari del jazz internazionale con l’Omaggio a Michel Petrucciani, a cura del fratello del celebre pianista francese, Philippe, che si esibirà con il Philippe Petrucciani Trio feat. Dominique Di Piazza.

A chiudere le Summer Nights 2021 sabato 21 agosto la serata dal titolo A ritmo di Jazz Europeo, protagonisti il Piero Gaddi Trio e il chitarrista jazz norvegese Bjorn Vidar Solli.



Per assistere ai concerti, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area del concerto. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.



Non solo spettacolo e musica nelle serate di Brugnato 5Terre Outlet Village, ma anche tanto amore per la parola scritta e per i libri. Grazie alla collaborazione con Edizioni Cinque Terre, ogni appuntamento delle Summer Nights sarà infatti introdotto alle 20.30 dalla presentazione di alcuni dei titoli pubblicati dalla casa editrice ligure. Si partirà il 10 luglio con Roberto Alinghieri che presenterà il suo romanzo giallo dal titolo “Senza perdere di vista il mondo” e “Novelle”, una raccolta di racconti a firma di Ada Negri, una tra le più grandi scrittrici del Novecento italiano. A seguire il 17 luglio lo scrittore padovano Paolo Zardi illustrerà al pubblico di Brugnato “Vite Immaginate – Storie di scrittori e scrittrici”, una raccolta di racconti, alla cui realizzazione ha dato il suo contributo, che riunisce dieci grandi autori italiani nella sfida di descrivere un momento particolare della carriera o della vita di dieci grandi Maestri della letteratura internazionale. Gli altri appuntamenti in calendario coinvolgeranno altre prestigiose firme di Edizioni Cinque Terre come Davide Besana, Giorgio Pagano, Gabriella Molli e Attilio Casavecchia.



Per tutto il periodo estivo, fino al 31 agosto, oltre ad assistere agli spettacoli delle Summer Nights, a Brugnato 5Terre Outlet Village sarà possibile approfittare delle imperdibili occasioni dei Summer Sales, per fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Un’ottima occasione per acquistare i capi preferiti delle collezioni Primavera / Estate a prezzi davvero vantaggiosi. Il Centro sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 (dal 18 luglio al 15 agosto fino alle 21.00 e, come anticipato, in occasione degli spettacoli in calendario fino alle 23.00) e potrà essere raggiunto comodamente con le navette gratuite in partenza da Genova, Versilia, Pisa e Livorno. Per consultare gli orari e prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.







CALENDARIO EVENTI



10 luglio – SUMMERTIME

Roberto Alinghieri (voce recitante) con Exclusive Saxophone Quartet (Valentina Renesto – Sax Soprano, Olga Costa – Sax Alto, Francesca Simonelli – Sax Tenore, Stefano Angelo – Sax Baritono).



17 luglio – CARO LUCIO DALLA

Roberto Alinghieri (voce recitante) con Pietro Sinigaglia (voce e corno francese), Gloria Clemente (pianoforte, tastiere e voce), Davide L’Abbate (chitarre), Andrea Cozzani (basso elettrico) e Paolo Meneghini (batteria).



24 luglio – IL PRANZO DI BABETTE

Roberto Alinghieri (voce recitante) con Stefano Cabrera (violoncello e tastiere) e Flavia Barbacetto (voce).



31 luglio – SULLE NOTE DI LOUIS ARMSTRONG

Fabio Boltro (tromba), Lorenzo Cimino (tromba) e Tigullio Big Band



7 agosto – ROSSANA CASALE BALLADS DUO

Rossana Casale con Luigi Bonafede (pianoforte)



14 agosto – OMAGGIO A MICHEL PETRUCCIANI

Philippe Petrucciani Trio feat Dominique Di Piazza (basso)



21 agosto – A RITMO DI JAZZ EUROPEO

Piero Gaddi Trio e Bjorn Vidar Solli (chitarra)