La Spezia - E' uscito in tutti gli store digitali, per Blue Freak Edition l'ultimo lavoro di Lorenzo Cimino.

Nel CD 60 x 1 presenta 60 brani da 1 minuto, scritti da 60 compositori per tromba.

Molte delle composizioni sono inedite, raccolte e commissionate per la sua tromba in quasi 30 anni di attività. Non mancano alcuni omaggi ai più importanti compositori del 900