Servillo e l'omaggio a Buscaglione per l'apertura del Festival del jazz

La Spezia - Prende il via domani, mercoledì 14 luglio, in Piazza Europa la 53^ edizione del Festival internazionale del jazz della Spezia. Un inizio prestigioso con una prima nazionale dedicata alla figura di Fred Buscaglione. Il titolo dello spettacolo è “A qualcuno piace Fred, omaggio a Fred Buscaglione” che vedrà esibirsi sul palco Peppe Servillo voce, Xavier Girotto sax, Natalio Mangalavite pianoforte, Lorenzo Cimino tromba, Matteo Cidale batteria e il Quintetto d’archi del Lerici Music Festival e gli arrangiamenti di Lorenzo Cimino ideatore anche dello spettacolo. Lo spettacolo è una coproduzione con il Lerici Music Festival.



Un grande concerto per ascoltare le canzoni e ripercorrere la storia del l’indimenticabile Fred Buscaglione a 100 anni dalla nascita ed entrare nel suo mondo. Grazie alla voce di Servillo e ai prestigiosi musicisti che lo accompagnano il pubblico potrà assaporare le atmosfere anni ’50 accompagnati dallo swing all’italiana di cui Buscaglione era un maestro.



La prenotazione dei posti è obbligatoria e nominale per tutti gli spettacoli, compresi quelli ad ingresso gratuito. Questi gli orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30-12.00, il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19.



Info: tel. 0187-727521

Email: info@teatrocivico.it