Scambi culturali anche on-line, il Pacinotti non demorde

La Spezia - Il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” svolge da sette anni un’attività di scambio culturale fra classi, con ospitalità reciproca degli studenti in famiglia, con il “Kaethe Kollwitz Gymnasium” di Monaco di Baviera. A causa della situazione emergenziale creata dalla pandemia da Covid19 tale scambio si è interrotto nello scorso anno scolastico ma quest’anno, per mantenere vivi i rapporti tra le due scuole, la Commissione Scambi del Liceo ha attivato un progetto di scambio virtuale. Il progetto ha avuto inizio alla fine del mese di febbraio e si è concluso il giorno 20 maggio: hanno partecipato nove alunni italiani provenienti da diverse classi seconde (selezionati su una rosa di 24 candidati) e nove alunni tedeschi.



Gli incontri sono stati organizzati dagli insegnanti italiani e tedeschi sulla piattaforma Meet di Google e hanno avuto cadenza settimanale o bisettimanale. Nel corso dei meeting gli alunni si sono presentati, hanno spiegato un aspetto della loro nazione e hanno formato gruppi di lavoro per elaborare insieme un progetto sul tema della felicità. Negli elaborati prodotti, video e presentazioni Power Point, hanno espresso in lingua inglese le loro idee e opinioni sul concetto di felicità. I docenti che hanno coordinato le attività si ritengono del tutto soddisfatti dei risultati ottenuti dagli studenti, che sono andati ben oltre le aspettative sia in termini di qualità che di impegno e per il prossimo anno scolastico, nella speranza di poter riprendere lo scambio in presenza, propongono comunque di accostare ad esso anche un progetto

online per gli alunni che non possono ospitare in famiglia uno studente tedesco.